ماذا تعني الصفقة المرتقبة لإسرائيل وحماس؟.. خبراء يُجيبون "إرم نيوز"

الصفقة بالنسبة لإسرائيل وحماس

ويرى نجم أن "أهم ما يمكن أن تحققه إسرائيل من الصفقة هو تخفيف ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يضع ملف الرهائن أولوية في هذه الحرب، تتقدم على هدف القضاء على قدرات حماس التسليحية والسلطوية، ويمنحها دعم إدارة بايدن للاستمرار في حربها لتحقيق أهدافها المعلنة، وتخفيف الضغط الشعبي عن حلفاء الولايات المتحدة العرب في المنطقة".

وبالنسبة لحركة حماس، يعتبر نجم أن "الصفقة ستكون فرصة لها لالتقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لمراحل القتال، وتأخير الهجوم على الجنوب، والضغط عبر الحرب النفسية التي تديرها في ملف الأسرى؛ من أجل صفقات أخرى تمكنها من إطالة الحرب والرهان على تغير الرأي العام في إسرائيل والولايات المتحدة وربما الغرب نحو الحرب".

وفي الشأن ذاته، قال نجم: "ستأخذ حماس فرصتها لتأكيد مكانتها كحاكم لقطاع غزة، وتقديم عملية إطلاق سراح الرهائن القاصرين إنجازا في إطار إطلاق سراح الرهائن، وإمكانية أن تعود من جديد لتحقيق انتصار آخر من خلال فرض تفاهمات سياسية نتيجة الصمود في الميدان، وتغير المواقف الدولية والإسرائيلية والعربية من استمرار الحرب".

ضغط عالمي متصاعد

ومن وجهة نظر الخبير في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، فإن هناك ضغطا داخل الشارع الإسرائيلي تجاه عقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن الموجودين لدى حماس، مشيرا إلى أن هذا الضغط ينعكس على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل الذي لم يحسم أمره بعد بشأن هذه الصفقة.

وأضاف قاعود: "هناك أيضًا ضغط عالمي، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والدول العربية تجاه عقد هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح الرهائن، خصوصا في ظل تصاعد صوت الشعوب العالمية المطالبة بوقف هذا العدوان على قطاع غزة من جهة، وعمليات ضرب مصالح إسرائيلية وأمريكية في المنطقة من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "نتنياهو يسعى من خلال عمليات الاعتقال لمئات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ السابع من الشهر الماضي، للمراوغة والتجهيز لإبرام الصفقة الأكبر مع حماس، بحيث يقوم بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بعد عملية طوفان الأقصى نظير إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".