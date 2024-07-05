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العالم العربي

أردوغان: زيارة بوتين قد تفتح فصلا جديدا في العلاقات التركية السورية

أردوغان: زيارة بوتين قد تفتح فصلا جديدا في العلاقات التركية السورية
خلال لقاء أردوغان وبوتين في أستاناالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 12:34 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان، أنه "إذا تمكن بوتين من زيارة تركيا فمن شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد" بين سوريا وتركيا.

وخلال عودته من كازاخستان حيث التقى بوتين هناك، قال أردوغان: "قد ندعو السيد بوتين ومعه (الرئيس السوري) بشار الأسد".

وأضاف أن المسلحين من تنظيم "داعش" المتشدد أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.

وقال الرئيس التركي، إن بلاده كانت دائماً تمد "يد الصداقة إلى جارتنا سوريا وسنواصل ذلك، ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل".

سورياتركياروسيا

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