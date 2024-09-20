"تفجيرات لبنان" تثير قلقاً دولياً.. وسلاسل التوريد "في خطر"

أثارت تفجيرات أجهزة الاتصال الأخيرة في لبنان قلقا دوليا بشأن سلاسل التوريد العالمية للأجهزة الإلكترونية التي أصبحت "أكثر تعقيدا"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال التقرير إن الحادثة وضعت "سلاسل التوريد" في مرمى الاتهامات حول تأمين توريد المنتجات الإلكترونية المختلفة.

وبحسب التقرير، فإن هذه التطورات تشجع الجهود الأمريكية "لتوطين إنتاج المزيد من التقنيات الاستراتيجية في الداخل، أو من خلال حلفاء موثوقين".

وقال مدير السياسات السابق في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك مونتغمري، إن "هذا يكشف نوعا من المخاطر التي كنا نواجهها".

وأشار في تصريحه للصحيفة إلى أن تصنيع الأجهزة والبرمجيات يتم "في بلدان مثيرة للقلق".

ولم تتضح بعد الكيفية التي تم بها تنفيذ الهجوم على أجهزة البيجر أو بمساعدة من، وذلك على الرغم من وجود خيوط محتملة حتى الآن في تايوان والمجر وبلغاريا.