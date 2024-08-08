قال زعيم ميليشيا الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن الرد على الهجمات الإسرائيلية حتمي، لكن القرار سيتخذ من قبل "محور المقاومة" بكامل أعضائه.

وأكد الحوثي، في خطاب متلفز ألقاه، اليوم الخميس، أن الرد على قصف خزانات الوقود في الحديدة حتمي وآتٍ، موضحًا أن تأخر الرد من المحور بشكل عام على التصعيد الإسرائيلي مسألة تكتيكية بحتة.

وبين أن "العدو الإسرائيلي يعرف أنه لا تراجع عن الرد، ويقابله باستعدادات يشرف عليها الأمريكي، ويتعاون فيها الغرب، ولا يمكن لأي ضغوط أو ترهيب أن تثنينا عن قرار الرد على العدو".

وأشار إلى مساعٍ أمريكية وأوروبية، ومن عدد من الدول العربية، "تحاول أن تثنينا عن الرد"، مؤكدًا استمرار مسار جبهات الإسناد في جنوب لبنان واليمن والعراق، وكذلك حتمية الرد، على حد قوله.

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ومؤخرًا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة "دفاعيًا وهجوميًا، وتمضي قُدمًا نحو الانتصار"، في حين يسود ترقّب لهجوم يتوقّع أن تشنّه إيران وحلفاؤها.

وشدّد نتنياهو على أن إسرائيل "عازمة على الدفاع عن نفسها"، بعد تهديدات بالانتقام لمقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.