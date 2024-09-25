أمريكا توافق على تزويد مصر بسلاح أثبت فعالية كبيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار، تتضمن صواريخ "ستينغر"، التي أثبتت نجاحها بعد أن استخدمها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية، في الحرب المستمرة منذُ شباط/فبراير 2022.

و"ستينغر" وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ "ستينغر" لتوظيفها في المركبات التي تستخدم أنظمة "أفنغر"، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن "الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأكدت الوزارة الأمريكية أن "الصفقة المحتملة من شأنها أن تُحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين".

وذكرت في البيان أن "استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها"، وأن القاهرة لن تجد صعوبة في استيعاب صواريخ "ستينغر" في قواتها المسلحة.

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ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمئات الصواريخ من طراز "ستينغر"، حيثُ استخدمها الجيش الأوكراني ضد المروحيات الروسية والطائرات الهجومية الأبطأ، والتي تحلّق على علو منخفض وذات الأجنحة الثابتة.