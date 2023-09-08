بعد ليلة ساخنة.. اشتباكات متقطعة تخرق الهدوء بمخيم عين الحلوة في لبنان

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، اشتباكات متقطعة غداة هدوء حذر ساد المخيم حتى ظهر اليوم الجمعة، بعد ليلة شهدت مواجهات عنفية.

وسقط عدد من القذائف على منطقة حطين في المخيم، وهي منطقة جديدة تمتد إليها الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية، التي اندلعت، الشهر الماضي، على خلفية مقتل القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.

وكان أكثر من 20 شخصًا بينهم رجل أمن لبناني، أصيبوا باشتباكات عنيفة اندلعت في المخيم ليل الخميس الجمعة.

ودفع تساقط القذائف والرصاص الطائش في أحياء مختلفة من المدينة، بالقوى الأمنية إلى إغلاق عدد من الطرقات، بينها الأتوستراد الذي يربط صيدا بالجنوب، وتحويل السير إلى الطريق البحرية.