ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الخميس، نقلًا عن شرطة سلطنة عمان أن الجناة الثلاثة المتورطين في واقعة إطلاق النار بمسجد للشيعة في منطقة الوادي الكبير قرب العاصمة مسقط عُمانيون.

وكشفت الشرطة أن الجناة الثلاثة إخوة، مشيرةً إلى أنهم لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن.

وقال البيان "دلت إجراءات التحريات والتحقيقات أنهم من المتأثرين بالأفكار الضالة".

وكانت العاصمة العمانية مسقط، شهدت حادثة إطلاق نار مساء الاثنين، بمنطقة الوادي الكبير، وأسفرت عن وفاة 6 أشخاص بمن فيهم أحد رجال الشرطة، إضافة إلى مقتل الجناة الثلاثة، وإصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة.