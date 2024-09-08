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حذّر من "انتفاضة ثالثة".. الجيش يتهم نتنياهو بتجاهل التصعيد في الضفة

حذّر من "انتفاضة ثالثة".. الجيش يتهم نتنياهو بتجاهل التصعيد في الضفة
الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 10:03 ص

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن قيادة الجيش الإسرائيلي حذرت من انتفاضة ثالثة قد تشهدها الضفة الغربية قريباً.

واتهم قادة الجيش، وفق الصحيفة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراءه، بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد في الضفة الغربية المتوترة.

ونقلت الصحيفة على ضباط إسرائيليين كبار قولهم، إن الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير، والجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون.

وأضافت أن سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة بل بالعالم العربي، مؤكدة أن عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة.

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