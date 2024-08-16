"مأساة" رُضع غزة.. بأي ذنب قُتلوا؟ (صور)

حصدت الحرب المستمرة على قطاع غزة أرواح الآلاف من الأطفال والرضع، وسط اتهامات لإسرائيل بمواصلة ارتكاب مجازر فظيعة متتالية يندى لها الجبين منذ ما يزيد على 10 أشهر من دون توقف.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب ما يزيد على 16 ألف طفل ورضيع "من دون أدنى مراعاة للقوانين الدولية وقوانين حماية الطفل".

وكانت آخر المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأطفال، قتله الرضيعين التوأمين آسر وأيسيل أبو القمصان ووالدتهما جمانة عرفة، في قصف مدفعي استهدف شقة العائلة، شرقي مدينة دير البلح.

وهزّت الجريمة المروّعة العالم، لا سيما أن والدة الرضيعين كانت تحتفل بقدومهما قبل أربعة أيام فقط من مقتلهما، وذلك عبر منشور على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وسرعان ما تحوّلت التعليقات من التهاني والمباركات إلى عبارات الحزن والترحم.

جريمة مروّعة

وقال عم الرضيعين يوسف أبو القمصان، "إننا في العائلة لم نتجرع الصدمة بعد، وما زالت تسيطر على أفراد العائلة جميعًا صدمة مقتل آسر وأيسيل بشكل لا يمكن وصفه".

وأضاف أبو القمصان لـ"إرم نيوز"، أن "أكثر شيء قاتل للمشاعر، ومؤذٍ للنفس هو أن شقيقي والد الرضيعين كان في مشوار من أجل استصدار بطاقات شهادات الميلاد للرضيعين، ليتفاجأ عند العودة أن قصفًا إسرائيليًّا أصاب شقته وقضى على الرضيعين ووالدتهما".

وتابع: "ما زال شقيقي يعيش الصدمة النفسية حتى اللحظة، ولا يستطيع التحدث مع أحد، ويرفض تناول الطعام، ويعيش حالة نفسية سيئة للغاية".

وتساءل عم الرضيعين: "ما ذنب هذه العائلة المسالمة أن تتحول حياتها إلى جحيم، وأن يعيش شقيقي ألم الفقد والفراق كل السنوات القادمة بعد أن أكرمه الله بعائلة جميلة ورضيعين بعمر الزهور".

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن "نحو 3 آلاف رضيع من بين 16 ألف طفل قتلوا في مجازر متفرقة جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بين هؤلاء الرضع المئات ممن ولدوا في الحرب، وقتلوا أيضًا في الحرب، في جريمة مركبة لم يشهد مثلها العالم من قبل".

الرضّع في عين العاصفة

وقال مدير مستشفى كمال عدوان للأطفال الدكتور حسام أبو صفية، إن "الأمر لا يتوقف عند قتل الأطفال والرضع بالصواريخ الإسرائيلية، بل يتعدى إلى ما هو أكثر إجرامًا من ذلك، بحرمان الرضع من الغذاء والدواء ليعيشوا شهورًا مع سوء التغذية الحاد، والأمراض المزمنة ثم يموتوا أمام أعين أهلهم".

وأضاف أبو صفية لـ"إرم نيوز": "لم أتخيّل أن أعيش كل تلك المواقف الصعبة دفعة واحدة، وأنا الذي لم أغادر المستشفى شمالي غزة منذ ما يزيد على 10 أشهر، استقبلنا خلالها عشرات الآلاف من الأطفال القتلى والمصابين، رأيت رضّعًا بأجساد ممزقة، ورضعًا بعمر الأشهر فقدوا أطرافهم، وآخرين أصيبوا بحروق شديدة".

وأكمل: "كانت الإمكانات شحيحة جدًّا وما زالت، لا سيما المستلزمات الطبية الخاصة بغرف عمليات الأطفال، وتجهيزات وحدات العناية المكثفة، وبسبب الحصار الإسرائيلي من جهة، واقتحام المستشفى وتدمير أجزاء واسعة منه من جهة أخرى، فقدنا مئات الأطفال الرضع في ظروف مأساوية للغاية".

وأشار المسؤول الطبي، إلى أن "المستشفى تحوّلت في كثير من الأحيان من مكان لتضميد الجراح وعلاج الأطفال المصابين، إلى مقبرة جماعية لهم ولابتسامات عائلاتهم التي غابت مع رحيلهم بهذا الشكل المؤسف".

قتل ممنهج

من جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن "إسرائيل تتعمد ارتكاب عمليات قتل ممنهجة بحق الأطفال والرضّع، وهذا مثبت لدينا بالوثائق والأدلة أن قتل الأطفال والرضع هو هدف بحد ذاته للجيش الإسرائيلي".

وأضاف عبده لـ"إرم نيوز"، أن "الأطفال مكونٌ أساسي من مكونات المجتمع، ولهذا تستهدفهم إسرائيل، ولا تبذل العناية اللازمة لتنفيذ القانون الإنساني الدولي، وبالتالي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الأطفال".

من جهتها قالت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم"أونروا" في تصريح صدر أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إن "كل 10 دقائق يُقتل طفل في قطاع غزة، فيما أصيب عدد مؤسف منهم في هجمات إسرائيلية مكثفة وعشوائية".

وشددت حينئذٍ الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "وقف إطلاق النار الفوري هو الأمل الأخير المتبقي".