نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤولين بمطار "بن غوريون"، قولهم إن جدول الرحلات "معطل" بالكامل، ولن تكون العودة إلى طبيعتها بهذه السرعة، على حد قولهم.

وذكرت القناة أنه رغم إعادة فتح مطار "بن غوريون"، فإن عشرات الرحلات ستشهد تأجيلات وإلغاء لبعضها، بشكل كامل، مشيرين إلى أن كون الأجواء مفتوحة لا يعني أن حركة الطيران نشطة.

وكانت سلطة الطيران المدني في إسرائيل أعلنت استئناف حركة الإقلاع والهبوط في المطار، بعد تأخيرها صباحاً، في ظل إعلان الجيش شنّ ضربات واسعة تستهدف ميليشيا "حزب الله"اللبناني.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز استئناف العمل في المطار "اعتباراً من الساعة السابعة (04,00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط".

وأشار شتاينمتز إلى أن "الطائرات التي تمّ تحويلها إلى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".

وفي بيان على "إنستغرام"، نصح مطار "بن غوريون" المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.