شهادات حول اعتداءات إسرائيلية على الجرحى وسيارات الإسعاف بالضفة

يحتجز الجيش الإسرائيلي، سيارات الإسعاف التي تقل المصابين خلال اقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية؛ ما يتسبب بمضاعفات لدى المصابين وصلت إلى الوفاة.

وقال المسعف يزن بشارات من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي احتجز سيارة إسعاف يعمل عليها، فحال ذلك دون إنقاذ المصاب أو إيصاله للمستشفى، ما أدى لمفارقته الحياة.

وأضاف بشارات لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي انتهك بذلك وخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل عمل طواقم الإسعاف.

وبيّن أنه "بات واضحًا الاعتداء المتكرر على طواقم الإسعاف أثناء عملها، في الضفة الغربية وقطاع غزة".