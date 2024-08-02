أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح الجو زاد عدد المقاتلات الحربية التي تحوم على طول الحدود في عدة جبهات، وذلك على خلفية التصعيد الحاصل في المنطقة.

وزادت حدة التوتر وتتصاعد المخاوف من حرب شاملة في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر أحد أبرز قادة "حزب الله" اللبناني.

وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي جهّز عشرات الطائرات المقاتلة على المدارج الخاصة بها استعداداً للدفاع والهجوم وجرى استنفار البوارج الحربية تحسباً لأي طارئ خلال الساعات المقبلة.

وتترقب إسرائيل رداً إسرائيلياً قد لا يطول انتظاره، وقد يطال مواقع وقواعد عسكرية، خاصة بعد إعلان "حزب الله" وطهران عزمهما الرد على اغتيال شكر وهنية.