شبح الحرب يخيم على لبنان ودول تدعو مواطنيها للمغادرة

تتواتر بشكل يومي تحذيرات الدول لمواطنيها من السفر إلى لبنان، أو مغادرته في حال كانوا على الأراضي اللبنانية، وذلك في ضوء تزايد المخاوف من تدهور الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي تنذر بتصعيد المواجهات المستمرة منذ ثمانية أشهر بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله إلى حرب شاملة.

آخر التحذيرات جاء من أيرلندا التي دعت مواطنيها الخميس، إلى مغادرة لبنان وإلغاء رحلاتهم إليه نظرا للتوتر المتصاعد على الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل.

وحذرت الخارجية الأيرلندية في بيان من احتمالية زيادة التوتر على الحدود، ما قد يزيد من صعوبة مغادرة لبنان، داعية كافة رعاياها للمغادرة على متن الرحلات المستمرة حاليا.

كما حذرت الخارجية رعاياها من السفر إلى لبنان، مشيرة إلى عدم تواجد سفارة لأيرلندا في العاصمة بيروت.

ولفتت إلى تواجد قنصلية فخرية فقط في بيروت، مطالبة رعاياها بالاتصال مع سفارة أيرلندا بالعاصمة المصرية القاهرة في حالات الطوارئ.

من جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقبلها أوصت روسيا، الخميس، رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد.

وكانت مواقع إخبارية لبنانية قالت إن وزارة الخارجية الهولندية حثت الهولنديين على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل. كما دعت ألمانيا رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان.

وكانت كندا قد حثت، الثلاثاء الماضي، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلد "طالما هم قادرون على ذلك"، محذرة من خطر تصاعد العنف بين إسرائيل و"حزب الله" على خلفية الحرب في غزة.

ونقلت هيئة البث الكندية عن قائد عسكري أن "الجيش يستعد لإجلاء 20 ألف كندي من لبنان".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" المستمرة منذ أشهر.

ووجهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، يوم الأحد الماضي، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد ذاته.