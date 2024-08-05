أفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن طائرة عسكرية بريطانية اخترقت الأجواء العراقية، لرصد انتشار الميليشيات المسلحة على طول الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، شريطة حجب اسمه، إن "طائرة عسكرية بريطانية رصدت أثناء اختراقها الأجواء العراقية، وحلقت على طول الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن "الطائرة اخترقت الأجواء بعد قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، التي تشغل القوات الأمريكية جزءًا منها".

وأشار المصدر إلى أن "مسار الطائرة يشير إلى رصد معسكرات وثكنات الفصائل المسلحة والحشد الشعبي المنتشرة على طول الحدود".

وليل الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إصابة عدد من جنودها في قاعدة عين الأسد، بعد هجوم صاروخي شنته ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران.