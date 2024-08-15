كشفت الولايات المتحدة، عن وجود ما وصفته بـ"الاتفاق على الخطوط العريضة"، في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الخارجية الأمريكية قولها، إن "هناك اتفاقا على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس جو بايدن في مايو/أيار وفجوات تخص التفاصيل والتنفيذ تحتاج إلى معالجة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي، إن الوزارة "تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما، وإنها تواصل العمل مع الأطراف المعنية"، مضيفا أن الاتفاق لا يزال ممكنا.

وأضاف أن "الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع"، بحسب وكالة "رويترز".