جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، دعوته اليهود للصلاة في حرم المسجد الأقصى، إذ قال إنه صلى الأسبوع الماضي، متحديًا مجددًا الوضع القائم في الموقع؛ ما أثار انتقادات حكومية.

وقال الوزير اليميني المتطرف خلال جلسة في الكنيست:"أنا القيادة السياسية والقيادة السياسية تقرر لليهود الصلاة" في المسجد".

وقال بن غفير، وفق "فرانس برس": "صليت الأسبوع الماضي في جبل الهيكل. لا سبب يمنع اليهود من دخول أجزاء من جبل الهيكل".

وأثارت تصريحات بن غفير انتقادات داخل الدولة العبرية.

أخبار ذات علاقة مشاكس الكنيست.. من هو إيتمار بن غفير خليفة نتنياهو المحتمل؟

وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأربعاء، أن "سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل"، المسجد الاقصى، "لم ولن تتغير".

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عبر منصة "إكس": "يجلس في الحكومة الإسرائيلية مشعل للنيران يحاول إضرام النيران في الشرق الأوسط".

كما دان سياسيون متشددون موقف بن غفير، علما أن الحاخامية اليهودية الكبرى تحظر على اليهود دخول مجمع الأقصى لأسباب دينية.

وقال موشيه غافني رئيس حزب "ديجيل هتوراة"، وهو جزء من ائتلاف حزب "يهودوت هتوراة" لليهود الاشكيناز عبر منصة "إكس": "أطالب رئيس الوزراء بعدم السماح للوضع الراهن بالتغيير في جبل الهيكل، وإذا كانت هناك تغييرات، فيجب إغلاق جبل الهيكل أمام اليهود".