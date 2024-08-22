نفت إسرائيل دراستها الموافقة على نشر قوة دولية على امتداد شريط حدودي ضيق بين غزة ومصر يُعرف باسم ممر فيلادلفيا (صلاح الدين).

ويأتي النفي الإسرائيلي، الذي جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بعد تقارير تحدثت عن أن إسرائيل تدرس قبول الأمر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال البيان: "يصر رئيس الوزراء نتنياهو على مبدأ أن إسرائيل ستسيطر على ممر فيلادلفيا لمنع إعادة تسليح حماس، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بتكرار الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".

وكان مكتب نتنياهو نفى موافقة الأخير على سحب قوات الجيش من على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بعد تقرير للتلفزيون الإسرائيلي أفاد بموافقة رئيس الوزراء على سحب القوات.

وقال مكتب نتنياهو في بيان حينها: "تصر إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددها مجلس الوزراء الأمني، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية".