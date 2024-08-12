توفي سفير اليمن لدى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبدالغني الشميري، إثر جلطة دماغية، ألمّت به أواخر الأسبوع الماضي، ليدخل على إثرها أحد المشافي الموجودة هناك، حيث فارق الحياة السبت الماضي، عن عمر ناهز 57 عامًا.

ويعدّ الشميري، أحد أبرز الكوادر الإعلامية اليمنية، لا سيما على مستوى الإعلام المرئي "قطاع التلفزيون"، كما حفلت سنوات حياته الأخيرة بالعمل الدبلوماسي، حيث شغل منصب سفير اليمن في إندونيسيا منذ العام 2018، حتى وافته المنيّة مؤخرًا.

وتداعت جهات مسؤولة عُليا في الدولة ومؤسسات حكومية مُتعددة إلى إصدار بيانات صحفية تنعى الشميري، وتتقدم بالتعازي لأهله وذويه، مثمنين في الوقت نفسه دوره الذي قدمه خدمة لوطنه في المواقع والمناصب كافة، التي تقلّدها طيلة فترة حياته العملية، مشيدين بمناقبه وخصاله الحميدة.

وعلى رأس تلك الجهات، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الذي وجّه برقية عزاء إلى عائلة الشميري، عبّر من خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لافتًا إلى أن حياته العملية كانت حافلة بالعطاء الوطني.

بدوره، أجرى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اتصالًا هاتفيًّا، مع أحد أبناء الراحل عبدالغني الشميري، أعرب خلاله عن عميق حزنه، لفقدان اليمن أحد كوادرها المتميزة، لافتًا إلى أن بصماته ستظل شاهدة على كفاءته وإخلاصه في خدمة الوطن.

كما ثبّتت بعض القنوات اليمنية المحلية، صورة الراحل الشميري، في إحدى زوايا الشاشة، محركين بالتزامن شريطًا لنعيه تعبيرًا عن خالص تعازي طواقمهم العاملة كافة في تلك القنوات، لعائلته وذويه، ولكل العاملين في المجالين الإعلامي والدبلوماسي.

وينحدر الراحل عبدالغني نصر الشميري، من محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وهو من مواليد العام 1967 من القرن الماضي.

وبعد أن تدرّج بين المراحل الدراسية المختلفة لتلقي تحصيله العلمي، اختار لنفسه في المرحلة الجامعية دراسة الصحافة والإعلام متخصصًا في قسم الإذاعة والتلفزيون، وقد حصل على شهادة البكالوريوس عام 1987 من جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وبعد أن عاد إلى الوطن، اتخذ من العاصمة صنعاء مستقرًّا له ليقيم فيها، ليبدأ في العام 1990، أولى خطوات عمله الإعلامي، في تلفزيون القناة الأولى (تلفزيون اليمن) والذي عمل فيها معدًّا للبرامج، حتى العام 1993، وخلال تلك الفترة، تمكن الشميري، من تأهيل نفسه أكاديميًّا، وحصل في العام 1991، على شهادة دبلوم عال في السياسة الدولية من المقاعد الدراسية لجامعة صنعاء.

تحصيله الأكاديمي، وعمله لنحو 3 سنوات كمعد برامج، أهّلاه ليتم تعيينه في العام 1993 مديرًا عامًّا للبرامج السياسية حتى العام 1995، ليحظى في العام نفسه ولمدة 4 سنوات متتالية، بمنصب المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.

كما عمل الشميري، بالتوازي إلى جانب عمله ومهامه في التلفزيون، مستشارًا إعلاميًّا للجنة العليا للانتخابات بين عامي 1993 و 1997، وفي العام 1999، وبعد أن غادر منصبه كمدير عام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، عُيّن رئيسًا لدائرة الشؤون الإعلامية والثقافية في ديوان رئاسة الجمهورية، وبقي في منصبه ذاك لمدة عامين، ليعود في العام 2001 رئيسًا لقطاع التلفزيون (الفضائية اليمنية)، لمدة 6 سنوات، وحتى العام 2007.

وفي العام 2008، عاد الشميري إلى مُدرج جامعة صنعاء، لدراسة الماجستير في العلوم السياسية، قبل أن ينال في العام 2012، شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة عبدالمالك السعدي في المملكة المغربية.

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ومنذ العام 2007 وحتى العام 2018، لم يتقلد الشميري، أي منصب عملي؛ ما أتاح له تأليف وكتابة العديد من المؤلفات والكتب السياسية والإعلامية والعامة، ليتم تعيينه في العام 2018، سفيرًا لليمن لدى إندونيسيا، ليبقى في منصبه ذلك إلى أن فارق حياته، في العاشر من الشهر الجاري، ليتقلد بذلك أول منصب دبلوماسي له، وآخر منصب عملي في مسيرة حياته العملية الحافلة، وفق نقابة الصحفيين اليمنيين التي سردت سيرته الذاتية في عدة أسطر.