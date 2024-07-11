طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، دول حلف شمال الأطلسي برفع "كل القيود" على الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية بأسلحة غربية، وذلك على هامش قمة الحلف في واشنطن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي، "إذا أردنا أن نفوز، إذا أردنا أن ننتصر، إذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كل القيود"، وفق رويترز.

ويستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لإعلان مساعدات جديدة لأوكرانيا وتجديد تعهدهم بضمها إلى الحلف، وذلك بعد اجتماع استضافته واشنطن.

وجاء في مسودة البيان الختامي لاجتماع الحلف المكون من 32 دولة، أن الحلفاء يعتزمون تزويد أوكرانيا بتمويل لا يقل عن 40 مليار يورو (43.28 مليار دولار) في صورة مساعدات عسكرية خلال العام المقبل، لكنها لم تصل إلى حد الالتزام بأن يكون الدعم لعدة سنوات كما استهدف الأمين العام ينس ستولتنبرج.

وشددت المسودة على موقف الحلف تجاه الصين، ووصفتها بأنها "داعم حاسم" في الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، وأن بكين لا تزال تشكل تحديات منهجية للأمن الأوروبي وعبر الأطلسي.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ للصحفيين صباح الأربعاء، إنه يتوقع أن تتفق الدول الأعضاء على حزمة "كبيرة" لأوكرانيا، وستوسع نطاق شراكات أخرى خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن "الحزمة ستتضمن قيادة جديدة لحلف الأطلسي لأوكرانيا لتقديم المساعدة الأمنية والتدريب، وتعهدًا طويل الأمد بمواصلة الدعم المستمر لكييف".

وقال إنه ستكون هناك إعلانات جديدة عن الدعم العسكري على الفور، بما في ذلك الدفاع الجوي والتحركات لضمان التعاون الكامل بين القوات الأوكرانية وقوات الحلف.