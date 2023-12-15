إسرائيل تغري الغزاويين بآلاف الدولارات لقاء معلومات عن قادة حماس
تداول ناشطون فلسطينيون صورا لمنشورات ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة ويدعو فيها السكان لتقديم معلومات عن يحيى السنوار رئيس حماس بغزة، وشقيقه محمد من أبرز القادة العسكريين لكتائب القسام الجناح المسلح للحركة، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام للقسام، والقائد العسكري رافع سلامة.
وجاء في المنشورات التي حملت اسم الجيش الإسرائيلي وشعاره تعبيرات من قبيل "يا أهل غزة، لقد فقدت حماس قوتها. نهاية حماس قريبة"، "من أجل مستقبلكم، قدم المعلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب للقطاع".
ويحاول الجيش الإسرائيلي عبر هذه المنشورات إغراء السكان بتقديم معلومات عن قادة "حماس"، حيث تقول المنشورات إن إسرائيل ستمنح من يقدم معلومات عن يحيى السنوار 400 ألف دولار، وأخيه محمد 300 ألف دولار، وسلامة 200 ألف دولار، والضيف 100 ألف دولار.
وأرفق الجيش الإسرائيلي بهذه المنشورات رقما للتواصل، وحسابا على منصة تليغرام.
ومنذ بداية الحرب، يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار الحرب النفسية على السكان، من بينها منشورات تفيد بالقضاء على حماس وتوجيه ضربات لهم.
وكان الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات أواخر الشهر الماضي، حث فيها الفلسطينيين على تزويده بمعلومات عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وعرض عليهم الحماية ومكافأة مالية نظير ذلك.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقب هجوم مباغت لحماس خلّف وفقا لمصادر إسرائيلية 1200 قتيل و240 رهينة، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 قتيلا، و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.