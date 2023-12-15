إسرائيل تغري الغزاويين بآلاف الدولارات لقاء معلومات عن قادة حماس

ومنذ بداية الحرب، يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار الحرب النفسية على السكان، من بينها منشورات تفيد بالقضاء على حماس وتوجيه ضربات لهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات أواخر الشهر الماضي، حث فيها الفلسطينيين على تزويده بمعلومات عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وعرض عليهم الحماية ومكافأة مالية نظير ذلك.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقب هجوم مباغت لحماس خلّف وفقا لمصادر إسرائيلية 1200 قتيل و240 رهينة، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 قتيلا، و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.