"يديعوت أحرونوت": بلينكن اصطف إلى جانب نتنياهو وأعدم صفقة غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ألحق ضررا كبيرا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد إعلانه قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح الأمريكي.

وقالت المصادر إن بلينكن اصطف إلى جانب نتنياهو وأصدر حكما بالإعدام على الصفقة"، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي فهمت على أن واشنطن تدعم بقاء إسرائيل بفيلادلفيا وهو ما ترفضه مصر وحماس".

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وأضافت أن "فريق التفاوض الإسرائيلي كان منزعجا ومحبطا للغاية من تصريحات بلينكن"، معتبرة أن الأخير "أبدى تفاؤلا بخصوص المفاوضات لأسباب داخلية في الولايات المتحدة".

وأردفت المصادر أن "بلينكن ساذج وعديم الفهم وبث أجواء تفاؤل لأسباب داخلية أمريكية تتعلق بمؤتمر الحزب الديمقراطي".

ويوم الاثنين، قال بلينكن، إن نتنياهو أكد دعمه لاقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة الذي يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف بلينكن، متحدثا للصحفيين في تل أبيب، أنه يتعين الآن على حماس قبول الاقتراح، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".