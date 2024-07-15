"معاريف": الخناق يضيق على السنوار وقد يكون التالي في قائمة الاغتيالات



قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، إن اغتيال قائد حماس العسكري، محمد الضيف، الذي لم يتأكد بعد، سيؤثر في إمكانية حدوث تقدم على صعيد المفاوضات بشأن الأسرى، وإنه لهذا السبب يتعين اغتيال الشخصية التالية في القائمة، أي زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

وقدرت أن الغارات التي شنتها إسرائيل، السبت، على مواصي خانيونس واستهدفت الضيف، تعد الإنجاز الأكبر للجيش في حرب "السيوف الحديدية"، مضيفة أنه لو اتضح أنه قُتل، سيشكل اغتياله ضربة معنوية لحماس.

وأشارت إلى أن الضيف بالنسبة للفلسطينيين كان نموذجًا خلّاقًا، فقد ابتكر أساليب حديثة للعمليات الخطيرة والضارية ضد إسرائيل، ويعد مسؤولًا عن خسائر كبيرة حلَّت بها.

ووصفته بأنه كان "ابن موت"، ومن بين أول من كان يتعيَّن على إسرائيل اغتيالهم؛ إذ كان ينتمي لما سمَّتها "مجموعة صفوة حماس"، تلك الصفوة التي ترى أنها تتفكك تدريجيًّا عبر اغتيال أعضائها.

ويعد اغتيال الضيف، حال تأكيده، ضربة معنوية كبيرة لحماس، كما تعتقد الصحيفة، وستعني وقف مفاوضات الأسرى.

وفي الوقت ذاته زعمت أن زعيم حماس السنوار، ليس حريصًا على صفقة الأسرى، الذين يعدون ورقة مساومة بالنسبة له، ولا يمتلك مصلحة في إتمامها.

ومن ثم ربطت بين اغتيال الضيف المحتمل وبين موقف السنوار، وقالت إن اغتيال الأول المحتمل، ربما يعد ذريعة لعدم استمرار المفاوضات، وأن السنوار يريد أن يبقي الأسرى بحوزته لوقت الطوارئ؛ لكي يحقق رغبته في العودة للسيطرة على القطاع.

وادعت أن إسرائيل "تريد صفقة"، وقالت إن حماس بالمقابل تطالب بانسحاب كامل من القطاع، ومن ثم فإن المخرج الوحيد للموقف هو "اغتيال السنوار"، وهذا الرأي طرحه ميخائيل كوبي، مسؤول "الشاباك" الأسبق، في حديثه للصحيفة، وكوبي هذا كان من بين المحققين الذين تعاملوا مع السنوار خلال اعتقاله.

وأعرب عن تطلعه لاغتيال السنوار قريبًا؛ إذ سيسهم الاغتيال، من وجهة نظره، في تقدم الجيش الإسرائيلي بشكل كبير نحو إنهاء الحرب وإعادة الأسرى وضرب معنويات أفراد حماس"، وفق ما ذكره للصحيفة.

ويظن مسؤول "الشاباك" الأسبق أن السنوار يشعر حاليًّا أن الخناق يضيق حول رقبته، وأن الجيش الإسرائيلي يقترب منه، مضيفًا أن السنوار يبدل مكان اختبائه، ويعلم أنه ربما التالي في قائمة الاغتيالات، مشيرًا إلى أنه قد يرتكب خطأ واحدًا يكلفه ثمنًا فادحًا.

ولو تأكد مقتل الضيف، وفق المسؤول الإسرائيلي الأسبق، فإن حماس لن تسارع إلى إعلان ذلك، وستحاول ترك علامات استفهام حول الموضوع.

ولا يرى كوبي أن حماس ستقابل محاولة اغتيال الضيف بالصمت؛ إذ يمتلك قناعة بأنها سترد وستحاول تنفيذ عمليات داخل إسرائيل قدر الإمكان.