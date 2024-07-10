بسبب الحرب.. الإسرائيليون لا ينامون وأزمة الأرق تتفاقم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن حالة عامة من الأرق تنتشر في أوساط الإسرائيليين بسبب الحرب المُندلعة على قطاع غزة.

وأظهرت بيانات المسح الاجتماعي لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن نحو 50% من الإسرائيليين ينامون أقل من سبع ساعات يوميًا، أي أقل مما يوصي به الخبراء.

وقالت الصحيفة إن 18% من الإسرائيليين، الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا وأكثر، ينامون ما يصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة يوميًا، و30% ينامون من ست إلى ست ساعات ونصف الساعة، و31% ينامون من سبع إلى سبع ساعات ونصف الساعة، و21% فقط ينامون ثماني ساعات أو أكثر.

وتظهر البيانات، المبنية على إجابات استطلاع اجتماعي، أن 10% من الإسرائيليين لا ينامون ما يصل إلى خمس ساعات ونصف يوميا، و16% ينامون ست إلى ست ساعات ونصف الساعة، و24% ينامون سبع إلى سبع ساعات ونصف الساعة، و48% ينامون ثماني ساعات وأكثر.

وبحسب التوزيع العمري، فإن 15% ممن تتراوح أعمارهم بين 20-44 عامًا، و19% ممن تتراوح أعمارهم بين 45-64 عامًا، و23% ممن تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر، ينامون مدة تصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة.

كما أن 10% من الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا وأكثر ينامون ما يصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة يوميًا في عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير البيانات إلى أن "الوضع أصبح حادًا للغاية في أعقاب هجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تبعه اندلاع الحرب".

وأفاد 42٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا وأكثر، والذين تمت مقابلتهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنهم يعانون الأرق مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر، مقارنة بـ31% ممن تمت مقابلتهم قبل ذلك التاريخ.

وتكشف البيانات التي تم جمعها في عام 2023، أن 18% من الإسرائيليين البالغين يعانون الأرق ثلاث ليال أو أكثر في الأسبوع، كما أن 16% من الإسرائيليين يعانون الأرق مرة أو مرتين في الأسبوع، و10% أكثر من مرة في الشهر، ولكن أقل من مرة في الأسبوع، و54% أقل من مرة في الشهر.

وفي الأعمار الأكبر، ترتفع نسبة من يبلغون عن الأرق: 14% ممن تتراوح أعمارهم بين 20-44 عامًا، و19% ممن تتراوح أعمارهم بين 64-45 عامًا، و29% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.