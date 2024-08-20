أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، أن "الوقف الفوري للقتال في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، "أمر حيوي"، حسب وصفه.

وقال لامي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، "مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية"، لإنهاء الحرب على غزة.

ولفت إلى أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعملان بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف".

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، قال الوزير البريطاني في منشور آخر عبر "إكس"، إن "أفكاري مع عائلة المواطن البريطاني الإسرائيلي نداف بوبلويل، الذي تم انتشال جثته من غزة".

وأضاف "لقد كانت هذه محنة مؤلمة للغاية لعائلته.. وما زلت أضغط من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، فلا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير".