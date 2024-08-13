احتجزت القوات الإسرائيلية أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، في أثناء عودته عبر معبر الكرامة، وسلّمته مذكرة استدعاء لمراجعة مخابراتها في سجن عوفر الإسرائيلي يوم الخميس القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرجوب أن القوات الإسرائيلية احتجزته خلال عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عبر معبر الكرامة، وصادرت جواز سفره، وفتشته تفتيشاً دقيقاً، قبل أن تسلمه استدعاءً لمراجعة مخابراتها.

وأكدّ الرجوب أنه لن يمتثل لاستدعاء السلطات الإسرائيلية، قائلًا: "هذه سلطة احتلال ولن أمتثل لاستدعائها لمراجعة مخابراتها".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد الرجوب باعتقاله إن لم يكف عن محاولاته لطرد إسرائيل من الاتحادات الرياضية الدولية.