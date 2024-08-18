قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، إن تصريحات وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، عن التطرف السياسي في أوروبا، جعله محل "إشادة من الأصوات العقلانية"، وهدفًا لـ"هجوم مركز من المتطرفين".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس، الأحد: "حديث الشيخ عبد الله بن زايد بشأن التطرف السياسي في أوروبا، حظي بإشادة كبيرة من الأصوات العقلانية، وهجومًا مركزًا من المتطرفين الساعين للتحريف والتحوير خدمة لأجندتهم".

وأضاف قرقاش أن ما قاله الشيخ عبدالله بن زايد هو "رأي استشرافي أثبتت الأحداث صحته وأهميته، لمواجهة التطرف البعيد كل البعد عن ديننا الحنيف، دين التسامح والرحمة والتعايش".