كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس تستعد لتعيين، القيادي محمد درويش، لرئاسة مكتبها السياسي في الخارج، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيال في طهران، بعملية نسبت إلى إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس الشورى بحركة حماس، محمد درويش، عقد لقاء مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة.

ولفتت إلى أن القياديين في حماس، خليل الحية، وزاهر جبارين، جلسا إلى جانب درويش، خلال اللقاء، فيما غاب كل من خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد للمكتب السياسي سيكون له دور كبير في مفاوضات الصفقة التي تُجرى مع إسرائيل في المستقبل القريب.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السنوار يختبئ في هذه الأثناء في أحد الأنفاق في منطقة خان يونس، وأنه لا يزال هُناك آلاف العناصر تحت قيادته ممن فقدوا كبار قادتهم ويعملون بأساليب حرب العصابات، إذ تتركز قوات حماس الأكثر تنظيمًا في محيط مدينة دير البلح وسط القطاع.



