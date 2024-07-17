قدّم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، تفاصيل العملية التي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

وناقش الطرفان، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، خلال اتصال هاتفي، الحرب في غزة، مع التركيز على عمليات الجيش الإسرائيلي لكشف والقضاء على كبار قادة حماس.

وشدد غالانت، وفقًا للبيان، على أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة أدت إلى "تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يشكل أعلى ضرورة أخلاقية في هذا الوقت".

أخبار ذات علاقة مطالبات بإقالة غالانت تثير التكهنات حول تخطيط نتنياهو لعزله

وفيما يتعلق بالحدود مع لبنان، ناقش الجانبان أيضا تلك التطورات، حيث تستمر هجمات ميليشيا حزب الله في "تهديد المجتمعات الإسرائيلية"، بحسب البيان.

وأكد غالانت تصميم إسرائيل على "ضمان العودة الآمنة لسكان شمالها إلى ديارهم، سواء كان ذلك بالاتفاق أو بوسائل أخرى".