القضاء الجزائري يستدعي أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاءه
استدعى القضاء الجزائري أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاءه؛ من أجل المثول أمامه في الرابع عشر من الشهر المقبل، وذلك استجابة لرغبة هيئة الدفاع عنهم التي طلبت إعادة محاكمتهم من قبل قضاة آخرين أمام مجلس قضاء العاصمة، الجزائر.
وأورد تلفزيون "النهار" المحلي أن "هذه المحاكمة ستشمل بلال طحكوت وعلي يوسف طحكوت وناصر طحكوت ومتهمين آخرين"، لافتا إلى أن "المحاكمة تأتي على خلفية قضية تصرف هؤلاء في ممتلكات تشمل 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات، إلى جانب عقارات ضخمة كانت محجوزة بسبب قرار قضائي".
وتتمثل الاتهامات التي وجهت لهؤلاء في "غسل الأموال وإخفاء عوائد إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي، والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية".
وصدرت بحق أبناء وأشقاء طحكوت أحكام سابقة بالسجن تصل إلى 10 سنوات و15 لبقية المتهمين الذين هم في حالة فرار، مع تأييد أمر القبض عليهم ومصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وطحكوت هو ملياردير جزائري جمع ثروته خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحُكم عليه في 2020 بالسجن لمدة 16 عاماً بأمر من محكمة في العاصمة الجزائرية، فضلا عن غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار أمريكي)، ومصادرة أصول وحسابات مصرفية تابعة لعائلته، بتهم تتعلق "بالفساد وغسل الأموال.