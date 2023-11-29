القضاء الجزائري يستدعي أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاءه

استدعى القضاء الجزائري أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاءه؛ من أجل المثول أمامه في الرابع عشر من الشهر المقبل، وذلك استجابة لرغبة هيئة الدفاع عنهم التي طلبت إعادة محاكمتهم من قبل قضاة آخرين أمام مجلس قضاء العاصمة، الجزائر.

وأورد تلفزيون "النهار" المحلي أن "هذه المحاكمة ستشمل بلال طحكوت وعلي يوسف طحكوت وناصر طحكوت ومتهمين آخرين"، لافتا إلى أن "المحاكمة تأتي على خلفية قضية تصرف هؤلاء في ممتلكات تشمل 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات، إلى جانب عقارات ضخمة كانت محجوزة بسبب قرار قضائي".

وتتمثل الاتهامات التي وجهت لهؤلاء في "غسل الأموال وإخفاء عوائد إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي، والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية".