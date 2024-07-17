لقي قيادي ميداني بارز ينشط ضمن صفوف ميليشيا الحوثي، مصرعه الأربعاء، وأصيب مرافقان له، في عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش اليمني، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع الجيش اليمني تصريحًا نسبه إلى مصدر عسكري، أكد فيه أن "وحدات عسكرية من قوات الكتيبة الثالثة في اللواء 22 ميكا التابعة لمحور تعز، نفّذت عملية نوعية، باغتت من خلالها تمركز عناصر لميليشيا الحوثي في منطقة (تبشعه) الواقعة في جبهة الصرمين شرق محافظة تعز".

وأسفر الهجوم المباغت، عن مقتل مشرف ميليشيا الحوثي في المنطقة نفسها، وأصيب شخصان من مرافقيه بجروح متفاوتة.

وذكر المصدر العسكري، أن "قوات الجيش اليمني لقنت خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، ميليشيا الحوثي ضربات قاصمة، مكبدةً إيّاها خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والعتاد العسكري".

أخبار ذات علاقة اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم لتنظيم القاعدة في أبين

وبحسب المصدر، فإن الهجمات تلك "أدت إلى مقتل 4 من كبار قادةأ الحوثيين، بينهم قائد جبهة عصيفرة، الذي ينتحل صفة مدير السجن المركزي".

في غضون ذلك، قال المركز الإعلامي لمحور تعز، في تدوينه أوردها عبر منصة "إكس"، مساء الأربعاء، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت بقذائف الهاون مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، في منطقة الضباب غرب محافظة تعز".

وأضاف أن "مدفعية قوات الجيش اليمني، ردّت على مصدر إطلاق القذائف المدفعية التابعة للميليشيا الانقلابية".