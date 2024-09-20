ليبيا.. النيابة العامة تعلن تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا، وإحالة المتهمين جميعهم إلى القضاء.

وقال مكتب النائب العام الليبي الصديق أحمد الصور، إن السلطات نجحت في تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا إلى ليبيا، لممارسة السحر والشعوذة، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن أعمال الخطف، وترويج المخدرات، والسرقة.

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وبيّن أن "جهاز المخابرات أحال معلومات تتعلق باجتماع مهاجرين غير نظاميين، بهدف تنسيق أنشطة إجرامية تديرها 5 منظمات إجرامية هي: "فايكينج العليا" و"إمسي" و"إيّي" و"الفأس الأسود" و"حركة السود الجديدة" في أفريقيا.

وأكدت النيابة العامة الليبية، أن "35 مهاجرًا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزا لإدارة نشاطها، ارتكبوا داخل ليبيا أفعال السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة"، وفقًا لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية.

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وأوضحت أن المجموعات قامت أيضًا "بتوجيه الوافدات إلى ليبيا الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية، وإدارة دور دعارة، إضافة إلى الاتجار بالنساء على نطاق دولي، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط، وترويج المخدرات والمؤثرات، والسرقة".

ونجح جهاز المخابرات الليبي في ضبط المشتبهين، وعلى رأسهم قائد جماعة "فايكينج" في ليبيا، الذي أثبت بدوره تسرّب التنظيمات الخمسة إلى ليبيا، وتأكيد وجودها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق أغراض مشتركة بين العصابات ومنظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط، بحسب الصحيفة.