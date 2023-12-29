إسرائيل تخطط لطرد "الأونروا" من قطاع غزة.. ما تفاصيل الخطة السرية؟

كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت "تقريرًا سريًا"، وتعتزم وضعه أمام مجلس الحرب، يتضمن خطوات تهدف إلى طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة.

القناة أشارت إلى أن التقرير يضم سلسلة من الخطوات الرامية لطرد الوكالة التابعة للأمم المتحدة، استنادًا إلى مزاعم بأنها تقدم جزءًا من المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى "حماس"، ومشروع الأنفاق الخاص بالحركة.

ونوهت إلى أن من بين أسانيد وزارة الخارجية، أن عاملين ينتمون لـ "الأونروا" أعربوا عن دعمهم لهجوم، السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على مستوطنات غلاف غزة.

وتسعى إسرائيل، على المدى البعيد، إلى نقل صلاحيات "الأونروا" إلى الكيان الذي تقول إنه سيتولّى إدارة قطاع غزة في أعقاب الحرب.