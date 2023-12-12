الجيش الإسرائيلي يحتفي بانتشال جثتي رهينتين من تحت الأنقاض في غزة

ونشر موقع الجيش الإسرائيلي صورة لثلاثة جنود يحملون العلم الإسرائيلي احتفاء بانتشال الجثتين من تحت الأنقاض التي تسبب بها القصف الإسرائيلي، فيما تظهر الصورة أيضا الجثتين وهما في أكياس الإخلاء على متن شاحنة عسكرية وفوقهما العلم الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس قد أكدت في أكثر من مناسبة، أن إسرائيل لن تستطيع تحرير أي أسير وهو على قيد الحياة، ولا سبيل إلى تحرير الأسرى في غزة سوى بوقف إطلاق النار وعملية تبادل تملي شروطها "المقاومة".