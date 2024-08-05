ذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع الكبرى بأن إيران وحزب الله قد يبدآن مهاجمة إسرائيل يوم الاثنين، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال.

وأضاف "أكسيوس" أن بلينكن أشار إلى أنه لا يوجد وضوح بشأن كيفية تنفيذ الهجمات من قبل إيران أو حزب الله، ولم يكن لديه تفاصيل دقيقة حول التوقيت.

وفقاً للمصادر، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحديد الوقت بدقة للهجمات المحتملة، لكنه شدد على أنها قد تتم خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، مما يعني أن الهجمات قد تبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين.

عند سؤالها عن هذا التقرير، أكدت وزارة الخارجية أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

ووفقاً للمصادر، أكد بلينكن على اعتقاد الولايات المتحدة بأن إيران وميليشيا حزب الله قد يردان على إسرائيل، لكن لم يكن واضحاً الشكل الذي سيتخذه هذا الرد.

وأضاف بلينكن أنه يجري بذل جهود من قبل الولايات المتحدة لوقف التصعيد، وطلب من نظراءه ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.