الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مصنع أسلحة لحماس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، الاثنين، العثور على مصنع أسلحة يحتوي على صواريخ بعيدة المدى، ويعود لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة البريج وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه جرى العثور على مصنع الأسلحة في مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى وبداخله كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمضادة للدروع، بالإضافة إلى عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى.