الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مصنع أسلحة لحماس
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، الاثنين، العثور على مصنع أسلحة يحتوي على صواريخ بعيدة المدى، ويعود لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة البريج وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه جرى العثور على مصنع الأسلحة في مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى وبداخله كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمضادة للدروع، بالإضافة إلى عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى.
وأضاف أن مصانع الأسلحة لدى حماس مرتبطة بشبكة أنفاق سرية تسهل عملية نقل الصواريخ من مكان لآخر لإطلاقها تجاه المدن الإسرائيلية.
وأكد أن العمليات العسكرية تتركز في المنطقة الوسطى وكذلك في منطقة خانيونس، وأن العمل جارٍ على توسيع النشاط العسكري جنوبًا، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بأي تهديد على الجبهة الجنوبية والشمالية.