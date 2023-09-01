باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر
أكدت باريس، الجمعة، وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر؛ في حادث، يشمل آخرين يحملون الجنسية الفرنسية.
جاء ذلك، في أعقاب تقارير صحافية مغربية، الخميس، أفادت بمقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الجمعة، وفاة أحد مواطنيها دون أن توضح ظروف الوفاة، مشيرة إلى أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل".
وقالت متحدثة باسم الوزارة: "نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية، وتم إخطار النيابة العامة"، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.