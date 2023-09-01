باريس تؤكد مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

أكدت باريس، الجمعة، وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر؛ في حادث، يشمل آخرين يحملون الجنسية الفرنسية.

جاء ذلك، في أعقاب تقارير صحافية مغربية، الخميس، أفادت بمقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.