الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة من دير البلح‎ | إرم نيوز

أبلغ الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين، اليوم الأحد، بإخلاء عدد من المناطق في دير البلح بقطاع غزة، منذرًا بأنه سيبدأ عملية عسكرية فيها ضد حماس.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خارطة إخلاء جديدة لعدة مناطق في دير البلح وسط القطاع.

وقال أدرعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128 في المنطقة المحددة في الخارطة، جيش الدفاع سوف يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في منطقتكم، من أجل أمنكم، أخلوا فورًا غربًا".

وتتضمن مناطق الإخلاء الجديدة منطقة مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى.

ويُشار إلى أن مدينة دير البلح تتعرض منذ عدة أيام لعمليات عسكرية واسعة، بالإضافة إلى مناطق إخلاء جديدةً تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتكررت أخيرًا، طلبات الإخلاء من مدينة دير البلح حيث تنزح أعداد كبيرة من الفلسطينيين.