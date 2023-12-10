"إيغاد" تنتزع التزاما من طرفي حرب السودان بوقف الأعمال العدائية

كشف السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيغاد" الأفريقية ورقني قبيهو، السبت، عن "خطوات عملية" لوقف الحرب في السودان، تتمثل في التزام طرفي الصراع بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية بالبلاد.

وقال قبيهو في تصريح صحفي عقب انتهاء القمة الاستثنائية لـ "الإيغاد"، التي انعقدت السبت في جيبوتي، أن "اجتماع القمة حقق نتائج ناجحة، من خلال المناقشات البناءة والتوجيهات بشأن معالجة النزاع في جمهورية السودان".

وأضاف "لقد حصل المؤتمر بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني".

وعقدت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" السبت في جيبوتي، قمة طارئة لرؤساء الدول الأعضاء، لبحث الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع المندلع منذ 15 نيسان/أبريل الماضي.

وانعقدت قمة "إيغاد" بمشاركة دولية واسعة، إضافة إلى حضور السودان وجيبوتي والصومال وإثيوبيا وأوغندا وكينيا، إضافة إلى ممثلين للأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، وجامعة الدول العربية.