قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة فقدت الثقة في الولايات المتحدة كوسيط في جولات المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنها طلبت انضمام روسيا وتركيا إلى فريق الوسطاء، لكن إسرائيل رفضت.

وأضاف حمدان، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "هناك شك في الثقة الممنوحة لممثلي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب".

وقال حمدان إن حماس رفضت المشاركة في المحادثات المقررة اليوم الخميس في قطر إلا إذا ناقشت تنفيذ مُقترح الرئيس بايدن الذي طُرح في مايو/ أيار الماضي.

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وأوضح أن "هذه مسودة الخطوط العريضة التي وافقت عليها إسرائيل في الماضي، لكن بعد تطورات الحرب في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي إن مقترح الخطوط العريضة لا يتوافق مع مطالب الوسطاء الإسرائيليين".

ونفى حمدان اغتيال رئيس كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، رغم تأكيد إسرائيل مقتله في عملة عسكرية نفذتها في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يزال على قيد الحياة".