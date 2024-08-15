قتل فلسطيني وأصيب آخر، مساء الخميس، في هجوم لعشرات المستوطنين على مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، تخلله إحراق منازل ومركبات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "معاً" الفلسطينية أن الهجوم على بلدة "جيت" في قلقيلية، أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن المستوطنين أشعلوا النار في 4 منازل سكنية، و6 مركبات لمواطنين في القرية، قبل أن يصل الجيش الإسرائيلي لتأمين المهاجمين وإخراجهم من المنطقة، بعد اندلاع اشتباكات بينهم وبين الفلسطينيين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المستوطنين المشاركين في الهجوم، مشيرا إلى فتح تحقيق في القضية.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قتل مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.