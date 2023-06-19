تقرير: اقتحام جنين يجسد فشل حكومة نتنياهو بالتعامل مع التصعيد في الضفة
رأى تقرير عبري، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ماضية باستفزاز الفلسطينيين، وهو ما ظهر جليًا عقب اقتحام مدينة جنين ومحيطها صباح اليوم الإثنين.
واعتبر التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت، بأن اقتحام جنين، يجسد، بشكل جيد، حجم المشاكل التي تواجهها إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن "الشاباك والجيش نجحا بالفعل، خلال الأشهر الأخيرة، بإجراء معجزات في الضفة الغربية، لكن إسرائيل لم تنجح حقًا في الهروب من الواقع أو الأخبار التي تنتظرها، بل تؤخرها أكثر فأكثر".
وكانت قوة سرية تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الإثنين، لاعتقال مسلحين فلسطينيين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف.
وبينت الصحيفة بأن "الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية اختارتا التمسك بعمليات أكثر تركيزًا في نابلس وجنين، وتعزيز قوة السلطة الفلسطينية للعمل بشكل مستقل ضد مراكز العنف، حيث تعمل السلطة الفلسطينية فقط في المناطق الملائمة لها مثل رام الله وجنوبها."
ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي آفي يسخاروف قوله: "لا توجد حلول سحرية لدى الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية سوى أسلوب التأجيل والتأجيل، في ظل ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة الفلسطينية أكثر فأكثر".
وأضاف: "على الجانب الإسرائيلي، لا توجد حتى محاولة للتفكير في خطوات أكثر أهمية لتخفيف التوترات، وإنما تركز الحكومة الحالية بشكل أساس على توسيع البناء في المستوطنات، وبدرجة أقل على استقرار الساحة الفلسطينية".
ورأى الكاتب بأن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تبذل كل ما بوسعها لإثارة الاستفزازات، وخلق التوترات ضد الفلسطينيين، ومن الأنسب لها أن تعمل على إصلاح التعديلات القضائية.
عبوات ناسفة بوزن 40 كلغم
بدوره، علق مسؤول عسكري من القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، على اقتحام جنين، وقال إن "طبيعة الكمين الذي أعده المسلحون الفلسطينيون كان غير مألوف للغاية"، موضحًا أن "العبوات الناسفة التي استخدمت تزن حوالي 40 كغم، مما أدى إلى توقف استخدام مركبة (بانتر)، وهذا أمر غير معتاد وحتى شديد للغاية بالنسبة لهذا المشهد."
وأضاف أن "العربة المتضررة كانت مصممة للتعامل مع المتفجرات وإطلاق النار، لذلك فإن التحقيق يتمحور الآن فيما إذا كانت المتفجرات التي تسببت في الضرر مصنعة محليًا أو تم تهريبها إلى المنطقة".
وعزا القادة العسكريون في الضفة، سبب اندهاشهم من الحادثة - علاوة على أنها نصف مفاجأة – هو أن فكرة إنتاج عبوات متفجرة بهذا المستوى موجودة منذ عام، خاصة أن بعضها يعتمد على الأسمدة ومواد أخرى في مجال الزراعة والصناعة".
يذكر أنه تم خلال العملية اعتقال مطلوبين فلسطينيين تابعين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، كما قُتل 4 فلسطينيين وأُصيب 62 آخرون بينهم 13 بين إصابات خطرة وحرجة، جراء هجوم طائرة مروحية مقاتلة من طراز "أباتشي"، تحمل صاروخًا ضد مسلحين فلسطينيين.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها مروحية عسكرية إسرائيلية جنين، منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000، لأن الجنود الإسرائيليين كانوا في مأزق، وفق مسؤول عسكري.