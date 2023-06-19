تقرير: اقتحام جنين يجسد فشل حكومة نتنياهو بالتعامل مع التصعيد في الضفة

ولفت إلى أن "الشاباك والجيش نجحا بالفعل، خلال الأشهر الأخيرة، بإجراء معجزات في الضفة الغربية، لكن إسرائيل لم تنجح حقًا في الهروب من الواقع أو الأخبار التي تنتظرها، بل تؤخرها أكثر فأكثر".

وكانت قوة سرية تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الإثنين، لاعتقال مسلحين فلسطينيين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف.

وبينت الصحيفة بأن "الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية اختارتا التمسك بعمليات أكثر تركيزًا في نابلس وجنين، وتعزيز قوة السلطة الفلسطينية للعمل بشكل مستقل ضد مراكز العنف، حيث تعمل السلطة الفلسطينية فقط في المناطق الملائمة لها مثل رام الله وجنوبها."

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي آفي يسخاروف قوله: "لا توجد حلول سحرية لدى الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية سوى أسلوب التأجيل والتأجيل، في ظل ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة الفلسطينية أكثر فأكثر".

وأضاف: "على الجانب الإسرائيلي، لا توجد حتى محاولة للتفكير في خطوات أكثر أهمية لتخفيف التوترات، وإنما تركز الحكومة الحالية بشكل أساس على توسيع البناء في المستوطنات، وبدرجة أقل على استقرار الساحة الفلسطينية".

ورأى الكاتب بأن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تبذل كل ما بوسعها لإثارة الاستفزازات، وخلق التوترات ضد الفلسطينيين، ومن الأنسب لها أن تعمل على إصلاح التعديلات القضائية.