فرنسا تستنكر القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة جندي لبناني

ندّدت فرنسا الأربعاء بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة جندي لبناني، هو أول قتيل من المؤسسة العسكرية، منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسا "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".