دبابات إسرائيلية قبالة الجنوب اللبناني
دبابات إسرائيلية قبالة الجنوب اللبناني(رويترز)

فرنسا تستنكر القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة جندي لبناني

ندّدت فرنسا الأربعاء بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة جندي لبناني، هو أول قتيل من المؤسسة العسكرية، منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسا "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

دبابات إسرائيلية قبالة الجنوب اللبناني
مقتل جندي لبناني بقصف إسرائيلي على العديسة

ودعا المتحدث "جميع الأطراف" إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات المسلحة اللبنانية "لم تكن هدفا للضربة" بل موقعا لحزب الله اللبناني.

لبنان

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