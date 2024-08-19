استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الاثنين مركبة في جنوب لبنان، تسببت بمقتل قائدها وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن شخصا قتل في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة ديرقانون رأس العين، في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى سقوط عدد من الإصابات "في مسيرة معادية استهدفت سيارة عند مفرق بلدة ديرقانون - رأس العين. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وأعلنت السلطات الإسرائيليّة مقتل 22 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان.