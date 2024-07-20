أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن طيرانه الحربي قصف مباني عسكرية لميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان، واعترض "هدفا جويا مشبوها" كان في طريقه لإسرائيل.

وفي بيان نشره على منصة "إكس، قال الجيش الإسرائيلي: "قصفت مقاتلات سلاح الجو، صباح اليوم، مباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا جنوبي لبنان"، مضيفا أنه "في وقت سابق من اليوم، نجحت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء لبنان، كان في طريقه لإسرائيل".

وفي وقت سابق من صباح السبت، دوت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في مستوطنة المنارة بمنطقة "إصبع الجليل" شمالي إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، قال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه "استهدفوا تجمعا " لجنود إسرائيليين "في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".

وكان "حزب الله" أعلن، أمس الجمعة، استهدافه "للمرة الأولى" مستوطنات "نيفيه زيف" و"منوت" ‏و"أبيريم" شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.