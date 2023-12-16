غزة.. ندرة السلع تتسبب في ارتفاع جنوني على أسعارها

تسببت ندرة السلع في قطاع غزة بارتفاع جنوني على أسعارها؛ ما فاقم من معاناة الغزيين بفعل الحصار الخانق والحرب الإسرائيلية المدمرة التي يعيشونها منذ أكثر من شهرين.

ويزيد ذلك، من أعباء النزوح الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على نحو 1.9 مليون فلسطيني في غزة.

ويتوفر في قطاع غزة أصناف قليلة جداً من السلع، لكن حركة النزوح خاصة إلى مناطق جنوب القطاع، تسببت في تضاعف سكان هذه المناطق، وبالتالي زيادة الإقبال على السلع بشكل يفوق الكميات المعروضة بكثير؛ ما أدى لارتفاع أسعارها.

ويتهم الغزيون بعض التجار باحتكار البضائع ورفع أسعارها لتعظيم أرباحهم، وهو اتهام ينفيه التجار ويلقون باللوم على إجراءات الجيش الإسرائيلي التي منعت وصول البضائع إلى غزة وحتى تنقل البضائع من مناطق شمال ووسط القطاع إلى جنوبه.