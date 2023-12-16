غزة.. ندرة السلع تتسبب في ارتفاع جنوني على أسعارها
تسببت ندرة السلع في قطاع غزة بارتفاع جنوني على أسعارها؛ ما فاقم من معاناة الغزيين بفعل الحصار الخانق والحرب الإسرائيلية المدمرة التي يعيشونها منذ أكثر من شهرين.
ويزيد ذلك، من أعباء النزوح الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على نحو 1.9 مليون فلسطيني في غزة.
ويتوفر في قطاع غزة أصناف قليلة جداً من السلع، لكن حركة النزوح خاصة إلى مناطق جنوب القطاع، تسببت في تضاعف سكان هذه المناطق، وبالتالي زيادة الإقبال على السلع بشكل يفوق الكميات المعروضة بكثير؛ ما أدى لارتفاع أسعارها.
ويتهم الغزيون بعض التجار باحتكار البضائع ورفع أسعارها لتعظيم أرباحهم، وهو اتهام ينفيه التجار ويلقون باللوم على إجراءات الجيش الإسرائيلي التي منعت وصول البضائع إلى غزة وحتى تنقل البضائع من مناطق شمال ووسط القطاع إلى جنوبه.
سوق سوداء
ويقول الغزي محمد أبوجزر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إن "جميع السلع الأساسية تباع في السوق السوداء؛ ما يتيح للتجار فرصة التلاعب بالأسعار دون رقيب".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "المحال التجارية خاوية ولا تبيع أي منتجات أساسية، وأن العديد من التجار يستغلون الأزمة ويرفعون أسعار السلع والبضائع، خاصة الدقيق والسكر والأرز".
وتابع "منذ أكثر من شهرين توقف دخلي وكل شيء ارتفع سعره، لم نعد قادرين على توفير حتى الدقيق وننتظر ما توزعه الأونروا حتى نوفر رغيف الخبز".
وتوزع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كميات قليلة جداً من الدقيق في مناطق رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع فقط، في حين تحول العملية البرية للجيش الإسرائيلي دون توزيع المساعدات لبقية مناطق القطاع.
"استغلال واحتكار"
ويقول ماهر أبوهربيد الذي نزح من بيت حانون شمال قطاع غزة لمدينة رفح، إن "ارتفاع الأسعار أصبح جنونياً جداً، وبعض السلع الضرورية تضاعف سعرها ثلاثة أضعاف".
وأضاف أبوهربيد لـ"إرم نيوز"، أنه "نزح وأسرته الممتدة المكونة من أكثر من خمسين شخصاً، ورغم امتلاكه المال، لا يجد الكثير من السلع إلا عبر سماسرة لتجار يبيعون البضائع بأضعاف أثمانها".
وتابع "بعض التجار يحصلون على مواد غذائية من عائلات تضطر لبيع المساعدات التي تحصل عليها ويبيعونها بأسعار مرتفعة، رغم أنه تم توزيعها مجاناً"، مشتكياً من عدم وجود رقابة على الأسعار.
نعيش حربين
ويقول الستيني عائد أبوسنيمة، إن "سكان قطاع غزة يعيشون حربين، الأولى بسبب الحرب الإسرائيلية، والأخرى بسبب الغلاء الفاحش الذي هدد حصولهم على قوت يومهم".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الغلاء حرمه من توفير أبسط احتياجات أسرته، وأنه طال أسعار المواد الغذائية والخضراوات بجميع أصنافها"، لافتاً إلى أن استمرار الوضع الراهن يعني أن يترك الناس لخطر المجاعة.