شهود عيان يروون لـ"إرم نيوز" تفاصيل اقتحام وحرق مدرسة خليفة شمال غزة

روى شهود عيان، تفاصيل إقدام الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، على حرق مدرسة خليفة التي تأوي نازحين بعد حصار لمدة 6 أيام وتدمير البنايات المحيطة بها، لافتين إلى أن الجيش أطلق نداءات عبر مكبرات الصوت دعا من خلالها إلى إخلاء النساء والأطفال دون سن 15 عامًا.

وتقول "سمية شقورة" وهي شاهد عيان على الحادثة، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المدرسة بعشرات الآليات والدبابات العسكرية بالإضافة إلى عدد كبير من الجنود، وسط إطلاق نار كثيف وإلقاء للقنابل الدخانية، حيث قاموا بالنداء عبر مكبرات الصوت لخروج النساء والأطفال إلى خارج أسوار المدرسة عبر البوابة الرئيسة".

وأضافت في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "كان الأمر بالنسبة لنا مرعبًا كوننا لم نعتد على مشاهد الصراخ وبكاء الأطفال، حيث كانت الدبابات والآليات العسكرية تملأ المكان وقاموا باقتيادنا إلى ساحة قريبة من المدرسة في العراء".

وأكدت "عدم وجود أدنى مقومات الحياة داخل الساحة لا طعام ولا شراب، مشيرة إلى تعرض النازحين إلى البرد الشديد، بسبب عدم وجود أغطية أو حتى أماكن للجلوس"، مضيفة "كان المشهد مأساويًّا للغاية فالأطفال يبكون من الجوع والبرد وفضلًا عن هذا وذاك يقوم الجنود المحيطون بنا والقناصة بإلقاء القنابل الدخانية وسط النازحين؛ ما تسبب بعشرات حالات الاختناق والإغماء".