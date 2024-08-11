حذّرت ميليشيات عراقية، اليوم الاثنين، القوات الأمريكية من أنها ستكون في حل من أي قيود أو التزامات في حال قررت واشنطن استغلال الأجواء العراقية لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، واستمرار هجماتها بحق العراقيين.

وقالت ما تسمى "تنسيقية المقاومة العراقية"، في بيان: "غير ملزمون بأي قيود إذا ما استغلت قوات الاحتلال الأمريكي أجواء العراق لتنفيذ اعتداءات ضد إيران".

وأضافت التنسيقية، التي تضم فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، إلى أن أمريكا "تفعل ذلك دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها"، وفق البيان.

وتتعرض القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا إلى هجمات صاروخية من قبل ميليشيات عراقية، موالية لإيران، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، ردًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.