قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، 3 مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة.

قالت إنها قبلت 3 مرشحين للانتخابات الرئاسة المقررة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

وأشارت الهيئة المستقلة، إلى أنها رفضت ملفات 14 مرشحا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقدم قيس سعيّد 248 ألفا و467 تزكية شعبية صحيحة، فيما قدم عياشي زمال 10 آلاف و457 تزكية شعبية صحيحة، بينما قدم زهير المغزاوي 11 تزكية نيابية صحيحة.

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وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن قرارات الهيئة بقبول ملفات الترشيح من عدمه، جاءت بعد التثبّت من توفّر جميع شروط الترشح والوثائق المطلوبة والشكليات المستجوبة ومن عدد التزكيات الشعبية وشروطها القانونية وتوزيعها على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تمّ إعلام المترشحين بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية ودعوتهم لتعويضها في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام.

وأكد بوعسكر أنّ أسبابا موضوعية وقانونية وراء رفض 14 ملف مترشّح للانتخابات الرئاسية.

وبين أن أسباب الرفض تتمثّل في انعدام التزكيات تماما أو عدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية، من حيث توفّر العدد الأدنى أو توزيعها على الدوائر التشريعية.

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كما تتضمن الأسباب، وفقًا لبوعسكر، عدم التطابق بين النسخة الورقية والإلكترونية لقائمة المزكّين أو غياب المعطيات والبيانات الأساسية المطلوبة في استمارة التزكيّة أو انعدام الضمان المالي أو خلل في شرط الجنسية لدى أحد المترشحين، وذلك رغم إشعار المعنيين للتدارك والاستكمال في ما يسمح به القانون في الآجال المحدّدة.

ولفت بوعسكر إلى أنّه تمّت دعوة 7 مترشحين للتدارك واستكمال التزكيات الشعبية التي لا تستجيب للشروط القانونية والشكلية، وتمّ تمكينهم من تقرير مفصّل حول وضعية تزكياتهم في جميع الدوائر الانتخابية والإخلالات المسجّلة.

وأكد أن "قرارات الرفض ستصل إلى المعنيين بالأمر معلّلة، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا عملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الانتخابي".