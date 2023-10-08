بعد حادثة الإسكندرية.. إسرائيل تعيد مواطنيها من مصر

قالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة إنها تعمل على إعادة مواطنيها من مصر، وذلك عقب مقتل اثنين منهم خلال إطلاق نار بالإسكندرية.

وقالت السفارة في بيان إن "وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة، تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وجيش الدفاع الإسرائيلي، مع السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".