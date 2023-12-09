الحوثيون يتوعدون باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل

حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن اليوم السبت جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل، مؤكدا أن سفنها ستكون هدفا لهجمات الجماعة في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العسكرية، يحيى سريع، في بيان بثّته قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات، إن السفن المتجهة إلى إسرائيل، من أي جنسية كانت، ستصبح هدفًا مشروعًا، بدءًا من مساء اليوم.

وحذرجميع السفن والشركات الملاحية، من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وذكر سريع أن هذا الإعلان، يأتي عقب نجاح قوات الحوثيين العسكرية، في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، نتيجة "استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة".

وأشار بيان المتحدث العسكري للحوثيين، إلى حرص قواتهم العسكرية الكامل "على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بإسرائيل، أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.